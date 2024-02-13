لافروف: سويسرا لن تصبح وسيطا لفقدان الثقة بها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن سويسرا لن تصبح وسيطا في أوكرانيا بسبب موقفها العلني المناهض لروسيا وفقدان الثقة في حيادها.

جاء ذلك خلال الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي"، حيث تابع أن سويسرا تحاول القيام بدور الوسيط في أوكرانيا، إلا أنها "لن تكون قادرة على القيام بذلك" بسبب موقفها العلني المناهض لروسيا"، وأضاف: "حسنا، ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تقدمها؟ إنهم الآن، بالمناسبة، يحاولون فرض وساطتهم على أوكرانيا. لن يتم تحقيق أي شيء من ذلك، فسويسرا ليست أهلا للثقة".

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وشدد لافروف على أن مفهوم السياسة الخارجية السويسرية يجسد الآن الرغبة في تعزيز الأمن "ضد روسيا وليس مع روسيا".

وكان وزير الخارجية الروسي قد قال، يناير الماضي، إن نظيره السويسري إغناتسيو كاسيس عرض على روسيا وساطته خلال اجتماع في الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو "الناتو" إلا أن برن انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وقامت برن بتجميد 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات، فيما قام بنك Credit Suisse السويسري بتجميد أو وقف ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا والتي تبلغ قيمتها أكثر من 19.7 مليار دولار. وأعلنت الحكومة السويسرية أن نحو 8.45 مليار دولار مجمدة في البلاد، وأن برن مستعدة للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والحكومة الروسية.

المصدر: نوفوستي