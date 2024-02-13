لافروف: الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط نحو الكارثة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط برمته نحو الكارثة.

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها لافروف خلال مشاركته في الجلسة الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو اليوم الثلاثاء.

لافروف: كان يجب وقف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير في مرحلة مبكرة لكن الولايات المتحدة منعت صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي

لافروف: تفاقم الوضع في الشرق الأوسط لم يصل إلى ذروته بعد

لافروف: روسيا لا ترى إمكانية للتوصل إلى حل سريع للوضع في قطاع غزة نظرا للموقف الإسرائيلي

لافروف: تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لمنع التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة

لافروف: الغرب يسعى إلى استبعاد روسيا من كافة آليات التسوية في الشرق الأوسط

لافروف: روسيا تقترح عقد اجتماع فلسطيني - فلسطيني لتجاوز الانقسامات الداخلية

لافروف: روسيا تبذل جهودا لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا