السفارة الروسية لدى برن: موسكو لن تشارك في "قمة السلام" حول أوكرانيا في سويسرا

أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف أن سويسرا لم ترسل إلى روسيا دعوة للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.

وقال خوخلوف: "الجانب السويسري لم يرسل لروسيا دعوة لحضور المؤتمر. وفي الوقت نفسه، موقفنا معروف. وحتى لو تلقينا دعوة للمشاركة في مثل هذا الحدث، فإن الجانب الروسي لن يقبلها".

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وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأننا "نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ"صيغة السلام" الغير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الاثنين الماضي أن سويسرا تخطط لعقد قمة حول أوكرانيا في منتصف يونيو، والتي ستضم ما بين 80 إلى 100 دولة.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت سابقا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو دعيت إليه.

المصدر: نوفوستي