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موسكو: لن نذهب إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا حتى لو دعونا إليه

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موسكو: لن نذهب إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا حتى لو دعونا إليه
Globallookpress Maksim Konstantinov
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لا تنوي المشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، حتى لو تمت دعوتها رسميا إليه.

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وأكدت أن المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا سيكون استمرارا لاجتماعات "صيغة كوبنهاغن" التي فقدت مصداقيتها ووصلت إلى طريق مسدود.

وصرح وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس لمراسل نوفوستي، بأنه ستتم دعوة روسيا إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، على الرغم من أن وصول ممثليها يبقى مستبعدا.

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد قد ذكرت في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

من جانبه نوه أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، بأن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.

وأشار وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام بدون روسيا.

المصدر: RT

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