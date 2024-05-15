الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في خاركوف وبلدة رابوتينو الاستراتيجية في زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركوف وبلدة رابوتينو الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1165 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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حررت قوات "الشمال" الروسية بلدتي غلوبوكويه ولوكينتسي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم صد 3 هجمات في غلوبوكويه وستاريتسا وبلغت خسائر العدو 125 عسكريا و3 دبابات ومركبات ومدافع.

عززت قوات "الغرب" مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك وصدت 10 هجمات في لوغانسك وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت مدافع وأسلحة له.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 510 عسكريين وأسلحة ومدافع و3 مستودعات ذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 6 هجمات وتكبيد العدو 175 عسكريا ومدافع غربية وآليات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 140 عسكريا ومدافع غربية وآليات.

حررت قوات "دنيبر" بلدة رابوتينو الاستراتيجية وألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون ودنيبروبيتروفسك وكبدت العدو 25 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية.

إسقاط 4 صواريخ "هارم" و12 صاروخ "أتاكمس" أمريكية و"توشكا-أو" سوفيتية، و45 صاروخ "هيمارس" أمريكية و"أوراغان" سوفيتية.

إسقاط 40 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية