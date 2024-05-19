"حدثت هناك عدة معجزات".. وزير دفاع سلوفاكيا يصدر تصريحا هاما بشأن حالة فيتسو

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك اليوم الأحد أن رئيس الحكومة روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

إقرأ المزيد

وقال كاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة: "لم يعد هناك خطر مباشر يتهدد حياة" فيتسو، لكن حالة الأخير "لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة".

وأضاف الوزير أنه "في الأيام الأخيرة، حدثت معجزات عدة مرات في مدينة بانسكا بيستريتسا (حيث يرقد رئيس الوزراء في المستشفى)"، ما يشمل حسب رأيه، عمل أطباء المستشفى الذين أنقذوا حياة فيتسو بعد تعرضه لأربع إصابات، بما في ذلك في البطن. وخضع فيتسو لعمليتين جراحيتين ناجحتين في 15 مايو.

وأكد كالينياك أن حكومة البلاد تعمل بشكل طبيعي وتنجز المهام التي تم تحديدها بشكل مشترك مع فيتسو.

والأربعاء الماضي قام الكاتب يوراي تسينتولا البالغ من العمر 71 عاما، بإطلاق الرصاص على فيتسو، قبل أن يتمكن رجال الأمن من القبض عليه.

المصدر: وكالات