مسؤول أمريكي يكشف عن أهم مطلب لولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع سوليفان

كشف مسؤول أمريكي رفيع للقناة الإخبارية الأمريكية "ABC NEWS" أهم مطالب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، بالظهران اليوم الأحد.

وقال المسؤول الأمريكي لـ"ABC NEWS": "انتهى الإجتماع بين ولي العهد السعودي والوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي بالظهران وقام الأمير محمد بن سلمان بوضع "استقلال فلسطين" من أهم مطالبه".

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أهم ما دار في الإجتماع، وقال "تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها".

وأضاف: "العمل لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وضرورة وقف الحرب في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".

واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، صباح اليوم في مدينة الظهران شرقي المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

المصدر: "RT"