بن سلمان يبحث مع سوليفان الصيغة شبه النهائية للاتفاقية الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في الظهران.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن العمل على الصيغة شبه النهائية قارب على الانتهاء.

وأضافت الوكالة: "يتم في الشأن الفلسطيني بحث إيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور السعودية ثم يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول الحرب في قطاع غزة.

المصدر: واس