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جنبلاط لبلينكن: مهمتك يا سيد ترحيل الفلسطينيين من غزة!

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جنبلاط لبلينكن: مهمتك يا سيد ترحيل الفلسطينيين من غزة!
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "مهمة زيارتك لإسرائيل تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة".

وكتب جنبلاط في منشور على "إكس": "الدافع الحقيقي لمهمتك يا سيد بلينكن هو تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة بالتواطؤ الأوروبي لتمكين الباباريين الجدد عند البوابة من احتلال فلسطين".

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المصدر: RT

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