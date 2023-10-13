جنبلاط لبلينكن: مهمتك يا سيد ترحيل الفلسطينيين من غزة!

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "مهمة زيارتك لإسرائيل تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة".

وكتب جنبلاط في منشور على "إكس": "الدافع الحقيقي لمهمتك يا سيد بلينكن هو تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة بالتواطؤ الأوروبي لتمكين الباباريين الجدد عند البوابة من احتلال فلسطين".

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So the real motive of your mission mr Blinken is to cover mass destruction and deportation of Palestinians from Gaza with the complicity of Europe so to enable the new Babarians at the Gate to occupy Palestine https://t.co/wn6c2xJfnq — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 13, 2023

المصدر: RT