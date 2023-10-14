وفا: القوات الإسرائيلية تعدم شابا في العيسوية شرق القدس

أفادت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا في بلدة العيسوية في شرق القدس.

وقالت وفا "أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا لم تعرف هويته بعد، بالرصاص الحي في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة".

وقالت الوكالة "أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر صوب مركبة في العيسوية، كان بداخلها شاب".

وأظهرت مقاطع فيديو، شابا ملقى على الأرض بعد تعرضه لرصاص القوات الإسرائيلية أثناء وجوده في مركبته عند المدخل الشرقي للعيسوية، وقالت وفا أن القوات الإسرائيلية "لم تسمح لأحد من الوصول اليه أو تقديم الاسعاف له".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شكل خطرا على الجنود وأن قوة من الجيش قامت بـ"تحييده" وأعلن عن وفاته لاحقا.

المصدر: وفا+ يديعوت احرنوت