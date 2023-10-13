الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل 12 جنديا إضافيا

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بمقتل 12 جنديا إسرائيليا إضافيا منذ منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

ونشر الجيش الإسرائيلي أمس الخميس قائمة بأسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات ليرتفع العدد المعلن إلى 236 ضابطا وجنديا.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة مقتل الجنرال ليئون بار، والرائد أهارون آرثر ماركوفيتشي خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة "حماس" في مستوطنة كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1300، ونحو 3300 مصاب.

فيما بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية 1572، والمصابين 7262 حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT