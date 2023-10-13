إسرائيل تكشف عن مقتل ضابطين خلال الاشتباكات مع مقاتلي "حماس" "صور"

أعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة مقتل الجنرال ليئون بار، والرائد أهارون آرثر ماركوفيتشي خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وجاء هذا الإعلان عقب تكتم استمر لـ6 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن بار البالغ من العمر 54 عاما، هو أحد كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي.

شبكة قدس الإخبارية

ومن جانبها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل الرائد أهارون آرثر ماركوفيتشي، البالغ من العمر 46 عاما، خلال الاشتباكات التي وقعت في مستوطنة رعيم في غلاف غزة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة "حماس" في مستوطنة كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

ومع هذا الإعلان يكون العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء المواجهات قد ارتفع إلى 222.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية