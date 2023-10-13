الشرطة الإسرائيلية تفرض إجراءات أمنية مشددة في القدس تحسبا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن قوات الشرطة الإسرائيلية تفرض إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة في القدس، وتمنع الرجال من غير سكان البلدة القديمة من الدخول إلى المسجد الأقصى.

كما منعت الشرطة الإسرائيلية من هم تحت الـ70 عاما من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وتأتي الإجراءات المشددة قبيل ساعات من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والدعوات إلى نفير عام.

وكانت حركة "حماس" دعت في بيان مساء يوم أمس الخميس إلى "النفير العام يوم الجمعة، داخل فلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي والإسلامي، تعزيزا لصمود أهلنا في قطاع غزة وإسنادا لمقاومتنا الباسلة، وانتصارا لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى".

وطلبت الحركة من الفلسطينيين "النفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والاعتكاف فيه طيلة يوم الجمعة تأكيدا على إسلاميته ورمزيته الدينية والوطنية"، ودعت "أهلنا وشبابنا الثائر في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة إلى التظاهر والاحتشاد والاشتباك مع العدو الصهيوني والإثخان في جنوده وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخص أخرين

المصدر: RT