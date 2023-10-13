عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا والنصيرات والشيخ رضوان

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا إثر غارات إسرائيلية على مدينة بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان ومخيم النصيرات، إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل المواطنين.

وبحسب مراسلنا في غزة مصطفى البايض، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزل يتبع لعائلة نوفل في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات، مخلفة عشرات القتلى والإصابات في المكان.

كما تم قصف منزل يعود لعائلة أبو توهة بشارع النفق في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، وتفيد الأنباء الأولية عن مقتل 30 شخص على الأقل، ولا يزال جميع القتلى تحت الأنقاض.

وفي مدينة بيت لاهيا شمال غزة، أسفر قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة زيادة، عن مقتل 25 شخص وإصابة العشرات.

يتبع..