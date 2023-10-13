"القسام" تنشر فيديو استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في صفد بصاروخ "عياش 250" (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الجمعة مقطع فيديو يوثق "استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250".

ونشر الإعلام العسكري لـ"القسام" مقطع الفيديو حيث يظهر الصاروخ قبل الانطلاق مع كتابات تؤكد تاريخ اليوم 13 أكتوبر 2023، وأن إطلاقه يأتي ردا على استهداف المدنيين، مع عبارة "القادم أعظم"، وسؤال: "لدينا المزيد؟؟"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".

وقالت كتائب القسام في منشور عبر "تلغرام": "ردا على التهجير والمجازر بحق المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250".

وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في وقت سابق اليوم "إطلاق صاروخ عياش 250، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة".

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن "مطار رامون لم يصب بأي صاروخ"، مؤكدا أن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ويأتي استهداف "القسام" لمطار رامون، بعد أن أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، يوم أمس الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

يذكر أن صاروخ "عياش 250" هو صاروخ فلسطيني محلي الصنع من إنتاج كتائب عز الدين القسام ويصل مداه إلى 250 كم.

وكشف النقاب عنه في 13 مايو 2021 حيث استخدم لأول مرة في سياق الحرب على غزة 2021 في قصف مطار رامون في جنوب صحراء النقب.

المصدر: RT