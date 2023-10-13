الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه في عملية "طوفان الأقصى"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن 258 عائلة أخطِرت حتى الآن بمقتل أبنائها المجندين في الجيش الإسرائيلي إثر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

وفقا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، "يواصل الجيش جهوده لتحديد هوية المفقودين وتحديد مكان كل منهم في أثناء تحديد هوية ودفن من سقطوا، وأنه تم حتى الآن إبلاغ 258 عائلة من عائلات الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا".

كما سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 7 جنود إسرائيليين آخرين قتلوا جراء هجوم المقاومة الفلسطينية، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وبحسب الناطق باسم الجيش، قتل "الرقيب أول حاييم يشورون كاتسمان من الكثبان الرملية ورئيس أركان المجتمع.. والرقيب عمري بيرتس من ألكين قائد فرقة في الكتيبة 450 بيسلاخ.. والرقيب إيتاي أفراهام من نيس زيونا جندي في الكتيبة 13 لواء غولاني.. والرقيب روعي حاييم غوري من أوفاكيم جندي في دورية لواء غولاني.. والرقيب احتياط عدي أوديا باروخ من كريات نتافيم رقيب عمليات في لواء يهودا الإقليمي.. والملازم دور ساده من أروغوت قائد فصيلة في كتيبة صبرا لواء غفعاتي.. والنقيب غاي أدموني من سكان غلاف غزة ضابط في مديرية المخابرات".

هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، ، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 4000.

المصدر: RT