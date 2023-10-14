مصادر فلسطينية: غارات إسرائيلية عنيفة في محيط مستشفى العودة وعدة مناطق في قطاع غزة

افادت مصادر فلسطينية بتعرض محيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة فجر اليوم السبت لقصف إسرائيلي عنيف، عقب تحذير لمنظمة أطباء بلا حدود بإخلاء المستشفى.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "طائرات الاحتلال جددت غاراتها العنيفة على مدينة غزة"، لافتة إلى أن "طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل عنيف عدة مناطق من قطاع غزة وسماع دوي انفجارات قوية".

هذا وأكدت قناة "فلسطين اليوم" أن "البوارج الحربية للاحتلال الإسرائيلي تشارك في قصف دير البلح"، فيما "قصفت "طائرات الاحتلال تقصف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعطت مستشفى العودة ساعتين فقط للإخلاء، في حين شجبت المنظمة "دون أي لبس هذا العمل، وسفك الدماء المستمر والعشوائي والهجمات على الرعايا الصحية في غزة".

هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجانب الإسرائيلي على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني لمغادرة شمال قطاع غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 4000.

المصدر: RT

المصدر: RT + "فلسطين اليوم"