بيونغ يانغ تدحض اتهامات الإعلام الأمريكي بتسليمها أسلحة لـ"حماس"

دحضت وكالة الأنباء الكورية الشمالية ادعاءات الإعلام الأمريكي بأن "حماس" تستخدم أسلحة كورية شمالية، ووصفت هذه المزاعم بأنها تلفيق لا أساس له ومحاولة لتحميل مسؤولية التصعيد للآخرين.

وكتب، لي جوان سون، في مقالته أن الولايات المتحدة تستخدم مجددا دعايتها "المفضلة" المناهضة لكوريا الشمالية من أجل "الربط المتعمد" بين الوضع في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية.

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وقال: "تقوم وسائل الإعلام الأمريكية المأجورة وبعض الخبراء الزائفين بنشر روايات ملفقة لا أساس لها من الصحة حول استخدام أسلحة كورية شمالية في الهجوم على إسرائيل. كل هذه معلومات مضللة وسخيفة، وتبدو واضحة نوايا الولايات المتحدة الشريرة. وهذا ليس أكثر من محاولة للتخلص من تركيز الاتهامات الدولية على إمبراطورية الشر (الولايات المتحدة)، وإلقاء مسؤولية الوضع في الشرق الأوسط الناجم عن سياسة الهيمنة الوحشية، على طرف ثالث".

وفي وقت سابق، زعمت وسائل الإعلام الأمريكية أن "حماس" تستخدم صواريخ F-7 زودتها بها كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي