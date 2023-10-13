بايدن: إحدى أولوياتي معالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، إنه يمنح أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، مضيفا أنه ملتزم بإعادة الأمريكيين المحتجزين.

وأوضح بايدن للصحفيين خلال جولة في فيلادلفيا: "تعمل فرقنا في المنطقة على زيادة الدعم، بما في ذلك التواصل مباشرة مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة.

كما أعلن البيت الأبيض أن أول رحلة طيران عارض نظمتها الخارجية الأمريكية لنقل أمريكيين من إسرائيل خلال الصراع في غزة، قد غادرت إسرائيل وهي الآن في طريقها إلى موقع لم يكشف عنه في أوروبا.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي. مشبهًا الحصار الإسرائيلي غير المقبول لغزة بالحصار النازي للينينغراد.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة، أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي بقنابل الفسفور الأبيض. كما أعلنت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

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المصدر: RT + رويترز