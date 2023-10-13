كتائب القسام توجه ضربة صاروخية جديدة على تل أبيب وأنباء عن انفجارات ضخمة في المدينة

أعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية جديدة على تل أبيب وسط أنباء عن انفجارات ضخمة في المدينة.

وتشن كتائب القسام وسرايا القدس سلسلة ضربات متتالية على تل أبيب منذ ساعات الصباح اليوم الجمعة.

كما شملت موجة الصواريخ الأخيرة مدينة سديروت.

كما أكدت كتائب "القسام" قصف "تحشدات لقوات الاحتلال في "جفار عام" شمال شرق غزة برشقة صاروخية".

كما قصفت وحدة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي.

كما نفذت القسام ضربات بقذائف الهاون استهدفت حشود عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

يتبع..