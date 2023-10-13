"اليونيسيف": مليون شخص في غزة لا مكان يحميهم من الضربات الإسرائيلية

أشار مكتب "اليونيسيف" في الشرق الأوسط إلى وجود الكثير من الأطفال بين ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وأن مليون شخص في القطاع لا مكان يحميهم من القصف الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيان لها: "إننا نشعر بالهلع إزاء ما يحدث في قطاع غزة، حيث يوجد العديد من الأطفال بين الضحايا. مليون شخص ليس لديهم أماكن آمنة للاحتماء. وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف العنف فورا".

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من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

وقالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونوروا"، إن "غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

هذا وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

المصدر: نوفوستي