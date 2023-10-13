إسرائيل تهدم مطعما في الضفة الغربية بعد استخدامه صورة مسنة إسرائيلية أسيرة عند "حماس" (صورة+فيديو)

ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي أزال واجهة مطعم بيتزا في بلدة حوارة بالضفة الغربية بالجرافات، بحجة أن أحد ملصقات المطعم حمل صورة إحدى الإسرائيليات المخطوفات.

ووفقا للصحيفة احتج المستوطنون اليهود على الصورة الإعلانية التي حملت صورة المستوطنة العجوز، والتي أسرتها كتائب القسام في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وعقب هذا الاحتجاج قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المطعم 5 أشهر واعتقال صاحبه، وإزالة واجهة المطعم بالجرافات.

وانتشر مقطع فيديو يوثق تجريف القوات الإسرائيلية للمطعم.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي، تمكنت خلاله من أسر مئلت الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: تاس