مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي بمحيط موقع مسكاف عام المحاذي لبلدة العديسة جنوبي لبنان

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة بأن القوات الإسرائيلية قصفت محيط موقع مسكاف عام المحاذي لبلدة العديسة جنوبي لبنان.

هذا وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه: "بتاريخ 13 أكتوبر 2023 استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قذائف على موقع مسكاف عام الإسرائيلي.

في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصد قبل قليل إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية على الحدود اللبنانية".

وأضاف: "وترد قوات الجيش الإسرائيلي الآن بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران ونيران الدبابات".

وتشهد المنطقة الحدودية جنوبي لبنان توترات منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصرع إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT