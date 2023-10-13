نيبينزيا: روسيا لا تستطيع قبول تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تستطيع قبول تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال المندوب الروسي إن موسكو تؤيد الحل السلمي للصراع في الشرق الأوسط، ومستعدة دائما لأن تكون وسيطا في حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وفي نفس السياق أكد نيبينزيا، أن قيام إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص أمر مرفوض، وأن روسيا تدين كل أشكال العنف وقتل المدنيين في كلا الطرفين.

هذا وأعلنت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أن البعثة الروسية الدائمة وزعت مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

كذلك أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن معارضة موسكو لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع.

ووفقا لآخر تحديث من الصحة الفلسطينية بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 1799 قتيلا و6388 جريحا في غزة و44 قتيلا و700 جريحا في الضفة.

المصدر: RT + وكالات