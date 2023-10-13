اليابان تجلي مواطنيها من إسرائيل

أعلن هيروكازو ماتسونو، أمين عام مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة سترسل طائرة مستأجرة غدا السبت إلى تل أبيب لإجلاء المواطنين اليابانيين.

إقرأ المزيد

وأضاف: "بسبب قيام تقليص شركات الطيران الرحلات الجوية من تل أبيب بما في ذلك إلى اليابان على خلفية الوضع المتوتر بين إسرائيل وقطاع غزة وبسبب التغيرات الكثيرة والقوية في الوضع هناك، أجرينا استطلاعا بين اليابانيين في إسرائيل حول نواياهم مغادرة هذا البلد. وتقرر تسيير رحلة جوية مستأجرة من تل أبيب إلى دبي في 14 أكتوبر لإجلاء اليابانيين وضمان سلامتهم".

وصباح السبت الماضي شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات جوية وقصف عنيف على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي