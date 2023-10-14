رئيسة مكتب RT في الشرق الأوسط ترصد قمع القوات الإسرائيلي لتظاهرة داعمة لغزة في القدس (فيديو)

تمكنت رئيسة مكتب RT في الشرق الأوسط ماريا فينوشينا، يوم الجمعة، من تغطية قمع قوات الجيش الإسرائيلي من مسافة قريبة لمظاهرة داعمة لغزة في حي وادي الجوز بمدينة القدس.

وقالت رئيسة مكتب RT في الشرق الأوسط: "نحن موجودون في حي وادي الجوز في الجزء الشرقي من القدس - في الجزء العربي. وكما ترون، يتم تجميع قوات الشرطة الإسرائيلية هنا، بما في ذلك شاحنة مياه الصرف الصحي ومدفع مياه والتي ستقمع بها المتظاهرين".

وتابعت: "أريد أن أظهر كيف يقوم جنود الجيش الإسرائيلي الآن بشن هجوم على هذا الحي.. إنهم يوجهون أسلحتهم إلى الطوابق العليا في المباني المجاورة، خوفا من وجود أشخاص فيها يشكلون تهديدا محتملا لهم".

ويظهر في الفيديو إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه جموع المواطنين المحتشدين وسط الشارع في محاولة لتفريقهم، فيما يرد الشبان بإطلاق الألعاب النارية تجاه قوات الجيش والشرطة.

وفي وقت سابق، دعت حركة "حماس" ليكون يوم 13 أكتوبر "يوم غضب" في جميع ساحات وعواصم العالم، ودعت الشعوب في جميع أنحاء العالم إلى التوحد لمحاربة إسرائيل.

وشهدت العديد من العواصم العربية والعالمية مظاهرات غاضبة ومؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

المصدر: RT