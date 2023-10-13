بالفيديو.. لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية جنوبي لبنان

تظهر لقطات مصورة اللحظات الأولى لاستهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 3 أخرين.

وأسفر الاستهداف عن مقتل مصور وكالة "رويترز" عصام عبد الله، وأصيبت مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية ومصورها إثر استهدف سيارة طاقم القناة بشكل مباشر.

وأفاد مراسلنا في لبنان بمقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم خلال التغطية للتطورات الوضع في جنوب لبنان.

المصدر: RT