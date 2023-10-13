وكالة الأنباء الكورية الشمالية: واشنطن ليست صديقة للدول العربية بل خصم لها

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن سبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في السياسة الأمريكية الساعية إلى احتواء إيران والدول الأخرى ذات السيادة في الشرق الأوسط.

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وشددت الوكالة على أن سياسة الولايات المتحدة هذه، لا تؤدي إلا إلى تأخير تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكتب المعلق الكوري الشمالي لي جوان سون في مقالته، أن السبب الجذري للنزاع في الشرق الأوسط هو "السياسة الرجعية" التي تنتهجها الولايات المتحدة في المنطقة؛ فهي "تتغاضى علانية" عن تصرفات حليفتها إسرائيل، التي "احتلت الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وانتهكت بشكل صارخ مصالح الفلسطينيين".

وقال المعلق في مقالته، إن كل تصرفات واشنطن تهدف في الواقع لاحتواء الدول المناهضة لأمريكا والمستقلة في المنطقة، بما في ذلك إيران، ولا علاقة لها بالسلام الحقيقي في الشرق الأوسط.

وأضاف أن "ألعاب الوساطة" الأمريكية لم تؤد إلى تخفيف التوترات، بل على العكس من ذلك، إلى المواجهة وجعلت احتمالات حل المشكلة الفلسطينية "أبعد". وبدلا من بذل الجهود لحل الوضع سياسياً، اختارت الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى "حليفتها"، الأمر الذي دفع المنطقة "إلى حافة الحرب".

وشجبت المقالة المعايير المزدوجة في سياسة الولايات المتحدة، التي "تصرخ بشأن حقوق أوكرانيا المزعومة في تقرير المصير"، ولكنها "تتجاهل باستمرار معاناة" الشعب الفلسطيني.

وقال المعلق الكوري الشمالي: "يُظهر الواقع بوضوح أن الولايات المتحدة ليست وسيطا للسلام في الشرق الأوسط، بل منتهكا له، وليست زميلا للدول العربية، بل خصما لها".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي