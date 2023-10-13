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وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: قضية الشرق الأوسط أكبر بكثير من المسألة الأوكرانية

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وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: قضية الشرق الأوسط أكبر بكثير من المسألة الأوكرانية
Sputnik
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل
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قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل إن أزمة الشرق الأوسط قضية عالمية، وهي أكبر بكثير من المسألة الأوكرانية.

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وأضافت في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "هذه قضية عالمية وأكبر بكثير من المسألة الأوكرانية".

وتابعت: "نشهد الآن تحول اهتمام وسائل الإعلام إلى هذه المشكلة... عندما يحدث شيء ما هناك، يخرج الجميع إلى الشوارع من إندونيسيا إلى بوركينا فاسو".

وصباح السبت الماضي شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك

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