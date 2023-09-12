وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: الغرب غير مستعد للدبلوماسية بشأن أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل بأن الدول الغربية أعلنت عن عقيدة الرغبة في إلحاق هزيمة عسكرية بروسيا، ولم تترك أي مجال للدبلوماسية في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات الوزيرة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث تابعت: "في الوقت الراهن، لا يوجد مكان للدبلوماسية على الجانب الغربي، جانب أوروبا الغربية والولايات المتحدة. فقد أعلنوا عن عقيدة محددة، ولا يملّون من تكرارها دائما وهي أن روسيا (يجب أن تهزم عسكريا)".

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وأشارت كنايسل بأن هذا النهج منتشر على نطاق واسع، من واشنطن إلى بروكسل، إلى برلين، وحتى إلى فيينا. فحتى في الدول المحايدة كالنمسا هم مقتنعون بشدة بضرورة "هزيمة روسيا عسكريا قبل التحدث معها".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لمفاوضات سلمية مع أوكرانيا. وأعاد إلى الأذهان كيف أنه في مارس 2022، وبينما كان الطرفان على وشك التوصل إلى وثيقة نهائية، تم الاتفاق على نصها نتيجة مفاوضات مكثفة للغاية بين الطرفين، بدا وكأن المفاوضون الأوكرانيون تلقوا "نوعا من الإشارة من مكان ما في الخارج"، فنهضوا وتركوا الطاولة.

ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن باستمرار عن استعداد روسيا لتحقيق أهدافها عبر الوسائل السلمية.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في فلاديفوستوك في الفترة من 10-13 سبتمبر 2023، وشعاره هذا العام "نحو التعاون والسلام والازدهار".

المصدر: RT