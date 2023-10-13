سوناك يجدد دعم بلاده لإسرائيل

جدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على دعم بلاده لإسرائيل.

وقال متحدث باسم دوانينغ ستريت إن الجانبين عرضا "رد إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة".

وأكد سوناك أن "المملكة المتحدة سمحت بإرسال حزمة دعم كبيرة إلى المنطقة، بما في ذلك طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية، وثلاث مروحيات من طراز ميرلين".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، في وقت سابق بأن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وستبدأ رحلات استخباراتية فوق إسرائيل في استعراض لدعمها العسكري لحليفتها.

وكان سوناك أجرى اتصالا يوم الأحد الماضي مع نتنياهو، أكد فيه أن لندن ستقدم "أي دعم تحتاجه إسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

وفي خطاب ألقاه في مراسم تأبين في أحد المعابد اليهودية في لندن، قال سوناك "أنا إلى جانب إسرائيل، وأعضاء حركة "حماس" هم الإرهابيون وليسوا مقاتلين من أجل الاستقلال".

هذا ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

وقد دعا الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة كافة سكان مدينة غزة إلى "إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، معلنا أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيانا يسمح ذلك، وممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج مع دولة إسرائيل".

#عاجل 🔴 بيان جيش الدفاع الى سكان مدينة غزة 🔴

يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.



لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2023

المصدر: "رويترز" + RT