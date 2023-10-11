وزيرة بريطانية تجرّم "رفع العلم الفلسطيني" في مظاهرات "معادية" لإسرائيل

طالبت وزيرة داخلية بريطانيا سوالة برفرمان بتجريم رفع علم فلسطين و"الشعارات المعادية" لإسرائيل في بريطانيا، معتبرة أنها مصدر قلق ويمكن أن يصل لمخالفة جنائية في قانون سلامة الجمهور.

وأكدت الوزيرة برفرمان في رسالة لها بعثتها إلى وزيرة الشرطة في إنجلترا وويلز، أن "الشعارات المعادية" هذه ليست فقط رموز وشعارات مؤيدة لحماس بصورة واضحة إنما مصدر قلق يمكن أن يصل لدرجة كونه مخالفة جنائية بموجب البند 5 في قانون سلامة الجمهور.

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وبحسب الوزيرة: "أود أن أشجع الشرطة على إعطاء اعتبار مماثل لوجود رموز مثل الصليب المعقوف في المظاهرات ضد إسرائيل".

وأضافت: "السياق أمر بالغ الأهمية.. السلوكيات المشروعة في ظل ظروف معيّنة، على سبيل المثال مثل رفع العلم الفلسطيني، يُمكن أن تكون غير شرعية، عندما تهدف لتمجيد الأعمال الإرهابية"، على حد قولها.

هذا وتأتي مطالبة الوزيرة بعد تنظيم وقفات احتجاجية في ويستمنستر لمدنيين إسرائيليين قتلوا وفي المقابل خرجت مسيرات مؤيدة للفلسطينيين خارج السفارة الإسرائيلية في كنسينغتون.

ويوم أمس، أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.

المصدر: i24news + أ ف ب