الصحة الاسرائيلية: حصيلة المصابين منذ بداية الأحداث بلغت 3436

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 3436 إسرائيليا منذ بداية هجوم الكاتئب الفلسطينية السبت الماضي.

وأضافت أنه يوجد حاليا في المستشفيات 394 مصابا منهم 99 إصاباتهم خطيرة.

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وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT