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الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه أراضي في جنوب لبنان ردا على "انفجار عند السياج الحدودي"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه أراضي في جنوب لبنان ردا على
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة قصف الأراضي اللبنانية الجنوبية بالمدفعية ردا على انفجار وقع عند السياج الحدودي في حنيتا.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل وقع انفجار عند السياج الحدودي في حانيتا. كانت هناك أضرار طفيفة في الجدار، وردا على ذلك، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي الآن بالرد بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "في وقت لاحق، تم تفعيل إنذار حول تسلل "الإرهابيين" إلى المستوطنة. وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي حاليا بتمشيط المنطقة".

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT

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