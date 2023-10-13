"القسام" توجه ضربة بـ150 صاروخا إلى عسقلان "فيديو"

وجهت كتائب القسام ضربة بـ150 صاروخا لمدينة عسقلان في إسرائيل، ردا على التهجير واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وتأتي هذ الرشقة الصاروخية، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة والقصف المتواصل لقطاع غزة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى استهدفت القوات الإسرائيلية قطاع غزة بسلسلة غارات وقصف مدفعي على وسط مخيم البريج ومناطق متفرقة في القطاع

كما أعلنت الطواقم الطبية انتشال جثث 10 قتلى عقب قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، مع استمرار القصف العنيف لمناطق غرب القطاع.

وفي ذات السياق أعلن الجيش الإسرائيلي قصف طيرانه الحربي الليلة الماضية نحو 750 هدفا لحركة "حماس" في قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT

المصدر: RT