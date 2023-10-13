"يديعوت أحرونوت": السابع من أكتوبر يوم غيّر إسرائيل للأبد (صورة)

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على غلاف عددها الصادر اليوم صورة لاقتحام مقاتلي "حماس" باستخدام جرافة، الجدار العازل الذي شيدته إسرائيل على حدود قطاع غزة.

وكتبت الصحيفة فوق الصورة: "السابع من أكتوبر يوم غيّر إسرائيل للأبد".

هذا وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "إسرائيل تستعد لحرب طويلة بعد تجاوز عدد قتلاها الـ1300، وسط تقديرات بأن "حماس" تستعد لصراع طويل معها.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

المصدر: RT