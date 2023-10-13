هولندا تجلي 200 مواطن إضافيين عن إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية وصول 200 مواطن إضافيين من إسرائيل على متن رحلة إجلاء ثانية، وأشارت إلى أن رحلة ثالثة ستقلع من هناك في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وذكر الوزارة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي X: "الليلة الماضية في حوالي الساعة 01.30 (الجمعة، 02.30 بتوقيت موسكو)، هبطت طائرة في أيندهوفن على متنها حوالي 200 عادوا من إسرائيل بسلام ".

إقرأ المزيد

ولم تستبعد وزارة الخارجية الهولندية أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرحلات الجوية إلى إسرائيل، لإجلاء المواطنين من هناك.

وأخرجت رحلة الإخلاء الأولى، التي نفذتها طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الهولندية مساء الأربعاء، 199 مواطنا هولنديا من إسرائيل.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.