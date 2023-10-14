الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ"حزب الله" جنوبي لبنان ردا على إطلاق "أجسام طائرة" اخترقت إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق أجسام طائرة اخترقت إسرائيل وتم اعتراضها.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي قصف أهدافا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على تسلل مركبات مجهولة بدون طيار، وإطلاق النار باتجاه طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي غير المأهولة".

وأكدت المصادر العبرية أن "الضربة ضد الطائرة كانت ناجحة".

وحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد "تم اعتراض عملية الإطلاق على الطائرة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أن "مدفعية الاحتلال أطلقت قنابل انارة في قريتي أبل القمح والوزاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم السبت باعتراض هدفين مجهولين في سماء مدينة حيفا.

هذا وأشارت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إلى الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة إلى مدينة حيفا شمالي البلاد.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترات كبيرة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT