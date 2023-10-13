خبير: إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان في عام

أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها أسقطت حتى الآن 6000 قنبلة على أهداف تابعة لحركة "حماس"، وأصابت أكثر من 3600 هدف في الغارات الجوية، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال مارك غارلاسكو المحقق الأممي السابق في جرائم الحرب: "إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع واحد بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل... منطقة غزة أصغر بكثير، وأكثر كثافة سكانية".

واستشهد بالسجلات العامة للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، مبينا أن الولايات المتحدة أسقطت ما يزيد قليلا عن 7423 قنبلة على أفغانستان في غضون عام واحد، وكان هذا أحد أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها في الحرب.

By comparison the highest number of bombs dropped in a year for the war in Afghanistan was just over 7,423. During the entire war in Libya the NATO alliance dropped 7,700 PGMs. 6000 bombs in six days in #Gaza is an impressive target identification feat @IAFsite… https://t.co/JgpL64yERLpic.twitter.com/Ey6AXLHp4C — Marc Garlasco (@marcgarlasco) October 12, 2023

وذكر أنه في عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق، أسقطت حوالي 30 ألف قنبلة، وفي أعنف ليالي القصف، أسقطت حوالي 8000 قنبلة.

وقال غارلاسكو: "لقد صدمت نوعا ما لأنهم تمكنوا من تحديد العديد من الأهداف في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.. آمل أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لعدم استهداف المدنيين، لكنني أشعر بالقلق من هذا الرقم".

المصدر: "واشنطن بوست"