مقتل لاعب قدم فلسطيني بقصف استهدف منزله في غزة

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجم منتخب فلسطين ونادي بيت حانون الأهلي اللاعب رشيد دبور، الذي قتل بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة مساء الثلاثاء.

وأكدت مواقع رياضية ومحلية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله في القطاع مما أدى لاستشهاده مباشرة.

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ويعد رشيد دبور، لاعب كرة قدم حالي يلعب في نادي بيت حانون الأهلي الذي يشارك في دوري "قطاع غزة" لكرة القدم، كما يعد واحدا من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب الفلسطيني.

وتخرج دبور من جامعة القدس منهيا فيها دراسة "الرياضيات"، سبقها دراسة الثانوية في مدرسة هايل عبد الحميد.

وشارك دبور في الموسم الحالي 2023-2024، مع نادي أهلي بيت حانون في 5 مباريات في دوري قطاع غزة سجل خلالها هدفين.

كما سبق للاعب رشيد دبور، الذي يعتبر واحدا من أبرز اللاعبين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، أن فاز بالعديد من البطولات رفقة ناديه، أبرزها بطولة دوري قطاع غزة للدرجة الثانية في موسم 2015-2016.

المصدر: "مواقع إلكترونية"