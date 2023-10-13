انتشار مكثف للجيش اللبناني عند بوابة فاطمة لمنع وصول أي أجنبي إلى المنطقة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني ينفذ انتشارا مكثفا في منطقة الجنوب ويمنع أي أجنبي من دخول المنطقة، بعد معلومات عن مظاهرة مرتقبة للفلسطينيين تضامنا مع غزة.

ونفذ الجيش اللبناني انتشارا مكثفا على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، كما وضع حواجز على كل مداخل بلدة كفركلا منعا لدخول أي أجنبي إلى المنطقة سوى الصحافيين المصرح لهم، بعد دعوة لتظاهرات دعما لغزة عند المنطقة الحدودية عند بوابة فاطمة وهي النقطة الأقرب للحدود.

كما اتخذ الجيش إجراءات أمنية مشددة عند حاجزه على مدخل مخيم الرشيدية في صور.

وكان قائد قوة "اليونيفيل" الدولية في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو، حذر من أن الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع إسرائيل متقلب، رغم الهدوء في المنطقة منذ بعد ظهر الأربعاء.

وأقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" اللبناني الأربعاء، ليكون عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على الحدود مع لبنان 3، بالإضافة إلى 3 عناصر من "حزب الله".

يذكر أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة في المناطق الحدودية، لتجنب تصعيد واسع النطاق.

المصدر: mtv