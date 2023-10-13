ضابط مخابرات أمريكي: الولايات المتحدة هي من صب الزيت على النار في صراع الشرق الأوسط

أيد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد توني شافير تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول فشل السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط، وقال إن الولايات المتحدة هي من صب الزيت على النار.

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جاء ذلك خلال استضافة قناة Judging Freedom التي يديرها القاضي أندريو نابوليتانو لشافير، الذي قال إن كلمات الرئيس بوتين حول الصراع في الشرق الأوسط كانت بمثابة دعوة لإيقاظ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي قد قال، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، 10 أكتوبر الجاري، إن "التدهور الحاد في الشرق الأوسط يأتي كنتيجة لفشل السياسة الأمريكية في المنطقة، لأن الولايات المتحدة لم تكلف نفسها عناء إيجاد حلول وسط مقبولة للأطراف"، حيث تابع شافير أن بوتين "يقول الحقيقة، وهي أن تكامل الشرق الأوسط الذي تسعى إليه إدارة بايدن يعني ترويج ما تريده الولايات المتحدة".

ويرى شافير أن هذه السياسة بالتحديد هي التي صبت الزيت على نار هذه الخلافات والصراعات التي تعود إلى قرون مضت. وقال: "يبدو الأمر وكأنهم يريدون إغلاق الغطاء والقول إن كل شيء على ما يرام. وهذا ليس صحيحا. المفارقة هي أن بوتين، وهو خصمنا في هذه المرحلة، لديه مثل هذه الرؤية الواضحة والشفافة فيما يحدث الآن".

المصدر: YouTube