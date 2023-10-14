إسرائيل تعطي مهلة ساعتين فقط لإخلاء مستشفى في غزة قبل قصفه

أعطت إسرائيل مهلة بساعتين فقط لإخلاء مستشفى يعالج المرضى والمصابين في قطاع غزة.

وأصدرت منظمة أطياء بلا حدود بيانا، شجب فيه "سفك الدماء المستمر والعشوائي والهجمات على الرعاية الصحية في غزة".

وتتزامن هذه التطورات مع قصف كثيف ينفذه الطيران الإسرائيلي لمنشىت البنية التحيتة في قطاع غزة.

هذا وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الجانب الإسرائيلي على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني لمغادرة شمال قطاع غزة.

وفي آخر حصيلة رسمية لأعداد الضحايا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

المصدر: RT + وكالات