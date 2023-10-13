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بوتين: حصار إسرائيل لقطاع غزة شبيه بالحصار النازي للينينغراد

أخبار العالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة محفوفةٌ بعواقبَ وخيمة على جميع الأطراف، وستؤدي لخسائرَ كبيرةٍ في صفوف المدنيين..

 كما أكد بوتين استعداد روسيا للمساهة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية..
وشدد بوتين على أن التصعيد الحالي مأساة واسعة النطاق بسبب السياسات الأمريكية الفاشلة وخطها أحادي الجانب الذي أوصل الوضع الى طريق مسدود .. مطالبا في الوقت ذاته بحماية المدنيين ، معتبرًا استهدافهم أمرًا غير مقبول. فما هي آفاق حل القضية الفلسطينية؟ وما السبيل لحماية المدنيين؟

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