المفوضية الأوروبية: على تركيا أن تختار بين أوروبا والناتو وبين روسيا وإيران و"حماس"

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس بأن على تركيا أن تختار هل ستكون مع الاتحاد الأوروبي والناتو أم مع روسيا وإيران و"حماس" و"حزب الله".

وقال سخيناس خلال مؤتمر شرقي المتوسط وجنوب شرق أوروبا في بروكسل، يوم الخميس، إنه "منذ أول لحظة (تصعيد النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي) اعترفت جميع الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالإجماع بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ودانت الهجوم الإرهابي وأكدت بشكل علني أن الإرهاب لا يوجد أي مبرر له".

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وتابع المسؤول الأوروبي قائلا: "على تركيا أن تختار على أي جانب من التاريخ تريد أن تكون هي، معنا ومع الاتحاد الأوروبي والناتو وقيمنا وأخلاق الغرب، أو مع موسكو وطهران و"حماس" و"حزب الله"، مضيفا أن "الرد يجب أن يكون واضحا للغاية".

وأشار سخيناس إلى أن تركيا تعتبر شريكا أساسيا بالنسبة لاستقرار أوروبا ومنطقة شرقي المتوسط، وخاصة في مجالي الهجرة والتجارة.

وانتقد سخيناس أنقرة لعدم انضمامها إلى سياسة العقوبات ضد روسيا.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن حركة "حماس" ليست المسؤول الوحيد عن التصعيد الحالي للنزاع في الشرق الأوسط، واعتبر أن تجاهل إسرائيل لحقوق الفلسطينيين هو ما أدى إلى التصعيد.

المصدر: تاس