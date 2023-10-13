مدفيديف يوجه سؤالا للغرب مقارنا بين غزة وأوكرانيا!

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الدول الغربية تلتزم الصمت تجاه إخطار إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني في غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة.

وأضاف مدفيديف: "أخطر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون نسمة في غزة بالنزوح بشكل عاجل إلى جنوب القطاع. يلتزم كل الشركاء في الغرب الصمت تجاه هذا الطلب. أتساءل ماذا سيكون رد فعلهم لو تم توجيه طلب مماثل إلى نظام كييف لإخلاء إحدى المدن الكبرى؟".

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المصدر: نوفوستي