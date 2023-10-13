 
مباشر
عاجل
عدد من الاصابات في رحوفوت بتل إبيب جراء قصف القسام ودمار في المباني هناك

مدفيديف يوجه سؤالا للغرب مقارنا بين غزة وأوكرانيا!

أخبار العالم

مدفيديف يوجه سؤالا للغرب مقارنا بين غزة وأوكرانيا!
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w833

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الدول الغربية تلتزم الصمت تجاه إخطار إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني في غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة.

وأضاف مدفيديف: "أخطر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون نسمة في غزة بالنزوح بشكل عاجل إلى جنوب القطاع. يلتزم كل الشركاء في الغرب الصمت تجاه هذا الطلب. أتساءل ماذا سيكون رد فعلهم لو تم توجيه طلب مماثل إلى نظام كييف لإخلاء إحدى المدن الكبرى؟".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر
الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا