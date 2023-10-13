بريطانيا تكشف عن هدف إرسال سفنها إلى شرق المتوسط

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن إرسال سفن بريطانية إلى شرق المتوسط هدفه تقديم المساعدة لإسرائيل، وردع "الجهات الخبيثة" في المنطقة.

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وقال عبر قناة Sky News: "ستمثل السفن عامل ردع، ونهتم بشكل كبير بألا تعتقد الجهات الخبيثة الأخرى في المنطقة أن هذه فرصة للتدخل. إنه نوع من التحذير بالنسبة لتلك الجهات من التدخل الخارجي".

وأكد أن بريطانيا قررت في المرحلة الجارية عدم إرسال سفن حربية بل الاقتصار على سفن الدعم، مضيفا أنه توجد هناك السفن الحربية في هذه المنطقة، لكن بريطانيا لا تريد التصعيد.

وأشار إلى أن بريطانيا تعزز في الوقت الراهن استطلاعها في المنطقة.

وقال: "جزئيا يعتمد الردع على حقيقة أننا سنكون في اتصال مع الولايات المتحدة. تحدثت أمس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في لقاء الناتو في بروكسل. وناقشنا هذا الموضوع. إنهم يرسلون حاملة طائرات هائلة".

وصباح السبت الماضي شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي