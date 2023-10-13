"فنان المقاومة" والناشط الفلسطيني علي نسمان يرتقي جراء قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

ارتقى الفنان والناشط الفلسطيني علي نسمان في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة، وهو المعروف بنشاطه في فترة الحروب والتصعيد مع إسرائيل وحفز الناس على الثبات والصمود في مواجهة إسرائيل.

وذكر مراسانا ارتقاء الفنان نسمان في استهداف طاله شمال قطاع غزة.

يعتبر نسمان فنانا كوميديا ساخرا وشارك في عدة أعمال درامية والفنية، أبرزها مسلسل شارة نصر "جلبوع" والذي روى قصة الاسرى الـ6 الذين حفروا النفق ونالوا حريتهم من سجن جلبوع في سبتمبر من عام 2021.

هذا وسجّل الراحل نشاطا مميزا خلال فترة الحروب والتصعيد مع الجانب الإسرائيلي وبذل جهودا في تحفيز الناس على الثبات والصمود في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي سياق الاستهدافات الإسرائيلية، أظهرت لقطات مصورة، اليوم الجمعة، اللحظات الأولى لاستهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 3 أخرين.

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وأسفر الاستهداف عن مقتل مصور وكالة "رويترز" عصام عبد الله، وأصيبت مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية ومصورها إثر استهداف سيارة طاقم القناة بشكل مباشر.

ولا تزال كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية تعلن قصف مناطق إسرائيلية مختلفة برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: RT