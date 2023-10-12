الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة الخميس أسفرت عن مئات القتلى والجرحى

شن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة عدة غارات على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية أن 30 شخصا قتلوا وأصيب 123 شخصا آخرين بجروح نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت سوق مدينة النصيرات ودير البلح.

وفي شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على منزل يعود لعائلة حلاوة دون سابق إنذار، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 25 أخرين.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزل مكون من أربعة طوابق يعود لعائلة الحية في حي الصفطاوي شمال غزة، وتفيد وسائل الإعلام الفلسطينية عن وجود ما يزيد عن 40 شخص بداخل المنزل الذي قصف دون سابق إنذار، وتم انتشال 15 جثة حتى اللحظة من المكان.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة أبو مدين في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط غزة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا حتى اللحظة وعدد من الجرحى.

وذكر مصدر طبي أن 44 فلسطينيا من عائلتين قتلوا بقصف إسرائيلي على جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت المصادر أيضا بارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين مدنيين في دير البلح إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حجم الدمار والخراب الذي أصاب المنزلين، الذين دمرا بشكل كامل ومسحا من الجغرافيا تماما، وتشكل مكانهما حفرة كبيرة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح، مخلفة عددا كبيرا من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، كما طالت الغارات حي الدرج والعديد من المناطق وسط وجنوب القطاع.

وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني في ظل القصف المكثف والعنيف، صعوبات بالوصول إلى القتلى والمصابين تحت أنقاض المنازل المدمرة، وانتشلت طواقم الإسعاف اليوم الخميس، جثمانين شهداء من تحت الأنقاض غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وحولتها إلى أنقاض، وأفاد مراسلنا نقلا عن أحد سكان المنطقة، بأن طائرات الاحتلال الحربية دمرت على الأقل 8 أبراج إضافة إلى أكثر من 40 منزلا وبناية سكنية، بقصف عنيف بأطنان من المتفجرات والصواريخ.

هذا ونزحت مئات الأسر من المنطقة عن بيوتها بحثا عن مأوى مفقود في غزة، التي باتت الحياة فيها شبه معدومة، بعد إطباق الحكومة الإسرائيلية الحصار المفروض على القطاع، متسببة بانقطاع مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارا مهولا في منازل المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت أكثر من 1300 مواطنا وما يزيد عن 5700 جريح في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: RT