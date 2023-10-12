نتنياهو يعلن بيان الحرب أمام الكنيست وحكومة الطوارئ تنال الثقة وتقود الهجوم على غزة

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، "بيان إعلان الحرب" أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث صوتوا بعد ذلك على منح "حكومة الطوارئ" الثقة طول مدة الحرب.

وأعلن نتنياهو في جلسة الكنيست مساء اليوم تفعيل بند الحرب، كما أعلن عن قرار المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني بتطبيق المادة 40 من القانون الأساسي فيما يتعلق بـ"القيام بأعمال عسكرية كبيرة".

ومعنى هذا البند هو الذهاب إلى الحرب. كما أعلن رئيس الوزراء رسميا عن إضافة بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجدعون ساعر وحيلي تروبر وييفعات شاشا بيتون إلى الحكومة.

وقال انه سيتم تعيينهم وزراء بدون حقيبة، بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن تعيين أوريل بوسو من شاس وزيرا للصحة.

وقال نتنياهو: "إسرائيل ستقضي على حماس التي هي بمثابة "داعش"، وحتما ستنتصر في هذه الحرب، نسبة التجنيد 130%، الشعب الاسرائيلي موحد وسينتصر حتما".

وصادق الكنيست خلال الجلسة على "حكومة الطوارئ" التي انضم إليها حزب "معسكر الدولة" بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزيرالسابق غدعون ساعر.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "إسرائيل ستسحق حماس، أنا متأكد من أننا في حرب "السيوف الحديدية" سنخرج أقوى من أي وقت مضى".

وتدير "حكومة الطوارئ" أمور الحرب على غزة ابتداء من اليوم. وسيؤدي الوزراء الجدد في حكومة الطوارئ اليمين الدستورية الليلة (الخميس) في الهيئة العامة للكنيست.

المصدر: RT + وكالات